В Киеве на Аллее смелости открыли табличку в честь премьера Литвы

В благодарность Литве за поддержку в борьбе с российским агрессором на Аллее смелости в Киеве открыли табличку с именем Премьер-министра этой страны Ингриды Шимоните.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса Президента.

Как отметил Глава Украинского государства, имена наших друзей и партнеров, которые были рядом с украинцами с начала полномасштабного вторжения России, должны быть запечатлены не только в памяти людей, но и в металле, чтобы их видели последующие поколения.

Ингрида Шимоните отметила, что помощь и поддержка – это меньше всего, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и победу, которую проявляют украинцы ради всей Европы.

«Это место для больших людей, помогающих Украине, поддерживают нас с начала полномасштабного вторжения России. Я хочу поблагодарить вас» , – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Литовской Республики выразила мнение, что основание Аллеи смелости будет побуждать друзей Украины приходить на это место. Она отметила, что посетит Аллею вместе со своими друзьями и семьей после победы Украины.

«Мы будем стоять до вашей победы, потому что то, что вы делаете, важно и для нас», – сказала Ингрида Шимоните.

Напомним, недавно на Аллее смелости появилась табличка, посвященная благотворителю Хосе Андресу.