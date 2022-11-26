Большая часть Европы нагревается вдвое быстрее, чем вся планета

Оказалось, что потепление в летние месяцы в Европе происходит вдвое быстрее, чем в среднем по миру. В результате антропогенных выбросов парниковых газов климат по всему континенту также стал более сухим, особенно в южной части Европы, что привело к росту риска пожаров.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Geophysical Research Atmospheres.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), потепление над сушей происходит гораздо быстрее, чем над океанами. Глобальный эмиссионный бюджет парниковых газов, необходимый для того, чтобы не допустить потепления на суше на полтора градуса, уже израсходован. Теперь ученые из Стокгольмского университета (Швеция) рассчитали, что эмиссионный бюджет для предотвращения потепления на два градуса над большей частью Европы в течение летнего полугодия также израсходован.

По мнению авторов, на юге Европы потепление дополнительно усиливается из-за того, что климат становится более сухим, а испарение сокращается. То, что сейчас наблюдается в Южной Европе, соответствует прогнозу МГЭИК, согласно которому усиление влияния человека на парниковый эффект приведет к тому, что засушливые районы на Земле станут еще более сухими. Сжигание ископаемых провоцирует выброс как аэрозольных частиц, так и парниковых газов. Хотя их источник общий, влияние на климат разное. Поэтому ученые изучили и эффекты аэрозольных частиц. Парниковые газы эффективно поглощают инфракрасное излучение, что приводит к потеплению, в частности в нижних слоях атмосферы.

Не считая того, парниковые газы навечно задерживаются в атмосфере, потому умеренно распределяются по всей планете. В отличие от них, аэрозольные частицы рассеивают часть солнечного света обратно в космос, вызывая охлаждающий эффект. Однако их срок жизни составляет всего около недели, так что они охлаждают климат локально в краткосрочной перспективе.

По мнению исследователей, быстрое потепление в Центральной и Восточной Европе – в первую очередь следствие выбросов долгоживущих парниковых газов, однако в это внесло вклад и сокращение выбросов аэрозольных частиц за последние четыре десятилетия. Совокупный эффект привел к экстремальному повышению температуры более чем на два градуса. Аэрозольные частицы долгое время маскировали потепление во многих регионах, вызванное выбросами парниковых газов, поскольку кратковременно и локально охлаждали климат в среднем чуть больше градуса. Поскольку концентрация аэрозолей в атмосфере снижалась, температура возрастала быстрее.