Блогер ради лайков в Instagram подпалил эксклюзивный Lamborghini за $330 тысяч

В Instagram набирает популярности видео с горящим Lamborghini Huracan STO. Лимитированный суперкар намеренно подожгли из огнемета на камеру.

Ролик появился на странице блогера Houston Crosta, пишет Фокус.

В видео на суперкар Lamborghini Huracan STO направляют пламя из небольшого огнемета, после чего автомобиль быстро загорается и его тушат. Весь этот перфоманс затеяли ради лайков и просмотров в Instagram.

Lamborghini Huracan STO – самая экстремальная и дорогая версия модели. Цена купе стартует с 330 000 долларов. Автомобиль предназначен для трека, а потому облегчен до 1339 кг и получил аэродинамический пакет с огромным антикрылом.

Суперкар Lamborghini оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и развивает 310 км/ч.

Блогером, поджегшим редкий и недешевый автомобиль, оказался владелец автосалона по продаже суперкаров Royal Exotic Cars. Выяснилось, что он немного схитрил – взял побывавший в ДТП Lamborghini Huracan, которому нужно менять переднюю часть. То есть, сгоревшие кузовные панели так или иначе были бы отправлены на утилизацию.