В Украине решили отменить государственную аттестацию в школах

В Украине хотят отменить государственную аттестацию в школах для выпускников, которые будут оканчивать обучение в 2023 году. Их планируют освободить от итоговых экзаменов. Правительство одобрило соответствующий законопроект.

Об этом сообщил постпред Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о школьниках, которые в следующем году будут оканчивать 11 классов. Инициатива была изложена в законопроекте, который получил поддержку власти.

"Законопроектом предусмотрено освобождение от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, завершающих получение полного общего среднего образования в 2022/2023 учебном году", - написал Мельничук в своем Telegram-аккаунте.

Также стало известно, что прием в высшее и профессиональное высшее образование на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра, который в 2022 проводили в особом порядке, определенном Минобразования, будет продлен на 2023 год.

Как известно, весной 2021 года Министерство образования и науки освободило учащихся базовой и средней школы от прохождения итоговой аттестации через пандемию коронавируса.

Напомним, что в апреле текущего года Верховная Рада освободила учащихся 11-х классов от обязательной сдачи экзаменов, но они могли проходить их на добровольной основе. Выпускники 2022-го сдавали национальный мультипредметный тест. А бакалавры, которые хотели продолжить обучение на магистратуру, должны были пройти комплексный магистерский тест.