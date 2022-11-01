Актера «Игры в кальмара» О Йон Су обвиняют в сексуальных домогательствах

Он стал первым южнокорейским актером, получившим награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале после своей игры в триллере Netflix, возглавившего рейтинги в начале этого года.

Вероятная жертва впервые подала заявление в полицию г-ну О в декабре прошлого года, сообщает информационное агентство Yonhap. Но в апреле дело было закрыто без предъявления обвинения А.

В настоящее время прокуратура возобновила расследование «по заявлению потерпевшего», сообщает агентство.

В настоящее время господину О предъявлено обвинение без задержания, добавляется.

После предъявленного обвинения министерство культуры Сеула решило прекратить трансляцию правительственного рекламного ролика с господином О, согласно местным сообщениям, на которые ссылается информационное агентство AFP.

«Игра в кальмара» – самый популярный сериал Netflix за все времена – это сериал-триллер, рассказывающий историю должников, соревнующихся за огромный денежный приз в смертоносной серии детских игр.