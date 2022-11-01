«Краш-тест власти города прошли плохо»: Нардепы от «СН» проинспектировали Пункты несокрушимости в Киеве

Народные депутаты из фракции «Слуга Народа» после жалоб киевлян проинспектировали Пункты несокрушимости в Киеве. Результаты оказались неудовлетворительными.

Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, проверки решили провести после того, как киевляне начали жаловаться на несоответствие информации о работе Пунктов несокрушимости.

«Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций, привлекли народных депутатов «Слуги Народа». За выходные планируем провести полную актуализацию данных, параллельно решать проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием локаций», – сообщил Арахамия.

В субботу, 26 ноября, нардепы проверили около 360 адресов.

«Увидели, что многие пункты сами нуждаются в несокрушимости. Где-то просто висит табличка на закрытых дверях, где-то не решены элементарные вопросы, где все повесили на работников заведений, которые из дома приносят чай и печенье для людей. Время на все было. Но краш-тест власти города прошли плохо и выводов пока не сделали. Рассчитываем, что они будут в ближайшие часы, а не недели», – добавил нардеп.

Также в качестве примера, как нужно разворачивать пункты, он привел Укрзалізницю.

«Тем более – есть с кого брать пример. Если бы существовал орден «За несокрушимость», то его получило бы руководство Укрзалізниці. У которых и точки несокрушимости, и 200 вагонов несокрушимости, и целая крепость», - написал Арахамия.

В воскресенье, 27 ноября, по его словам, продолжится инспекция Пунктов несокрушимости.

Как известно, после последней массированной ракетной атаки Офис Президента запустил новый проект в Украине – «Пункты несокрушимости», в которых граждане в случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением в стране могут бесплатно и круглосуточно получить базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.