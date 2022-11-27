Еще двое николаевских морпехов вернулись из вражеского плена

Еще двое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вернулись из вражеского плена в рамках состоявшегося 26 ноября обмена военнопленными.
Об этом говорится в сообщении бригады в Fscebook.
В общей сложности из плена вернулись четверо морпехов: двое из 36-й ОБрМП, и двое из 35-и ОБрМП.
«Двое наших собратьев, защищавших несокрушимый Мариуполь, вернулись домой. Рады приветствовать вас, братья, на свободной земле независимой Украины. Вас ждет лечение и реабилитация. А главное – вас ждут ваши родные, которые все это время верили и знали, что вы обязательно вернетесь домой», - сообщили в бригаде.
В бригаде также поблагодарили всех, кто причастен к освобождению украинских воинов из плена, и заверили, что ждут всех морских пехотинцев, которые остаются в плену.
«Уверены, что уже скоро будем вас всех встречать дома. Помним о каждом, за всех отомстим!» – добавили в 36-й ОБрМП.