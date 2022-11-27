Еще двое николаевских морпехов вернулись из вражеского плена

Еще двое военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вернулись из вражеского плена в рамках состоявшегося 26 ноября обмена военнопленными.

Об этом говорится в сообщении бригады в Fscebook.

В общей сложности из плена вернулись четверо морпехов: двое из 36-й ОБрМП, и двое из 35-и ОБрМП.

«Двое наших собратьев, защищавших несокрушимый Мариуполь, вернулись домой. Рады приветствовать вас, братья, на свободной земле независимой Украины. Вас ждет лечение и реабилитация. А главное – вас ждут ваши родные, которые все это время верили и знали, что вы обязательно вернетесь домой», - сообщили в бригаде.

В бригаде также поблагодарили всех, кто причастен к освобождению украинских воинов из плена, и заверили, что ждут всех морских пехотинцев, которые остаются в плену.