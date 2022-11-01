Аналитики ISW прогнозируют увеличение темпа боев на линии фронта

Военные столкновения вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. Однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.

Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон сейчас затруднены из-за плохих погодных условий.

«Прогнозируется, что в течение следующей недели температура по всей Украине снизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность», - отмечают аналитики.

Вероятно, земле понадобится несколько дней при стабильных отрицательных температурах, чтобы утвердиться. Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы боев по всей линии фронта 3-4 декабря и в течение следующей неделе.

«Неизвестно, готова ли любая из сторон активно к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время, но метеорологические факторы, препятствовавшие таким операциям, начнут ослабевать», - добавили в отчете.

Напомним, как аналитики ISW объяснили, почему Кремль чаще стал проводить обмены пленными.