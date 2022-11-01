Ким Чен Ын заявил о намерении создать «наибольшую ядерную силу в мире»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что конечной целью его страны является обладание самыми мощными ядерными силами в мире.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Это заявление было сделано после того, как Ким проинспектировал испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Hwasong-17«» и пообещал противостоять ядерным угрозам США посредством ядерного оружия.

«Создание ядерных сил предназначено для надежной защиты достоинства и суверенитета государства и народа, и «его конечной целью является обладание мощнейшей в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке», - говорится в заявлении лидера КНДР.

Он назвал «Hwasong-17» «самым сильным в мире стратегическим оружием» и заявил, что оно демонстрирует решительность и способность Северной Кореи создать сильнейшую армию в мире.

Отмечается, что Ким Чен Ын повысил в звании десятки военных офицеров, участвовавших в недавнем запуске крупнейшей баллистической ракеты Северной Кореи и заявил, что северокорейские ученые совершили «прекрасный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на ракетах».

Ученым, инженерам, военным и другим лицам, участвовавшим в испытании, Ким сказал, что ожидает от них продолжения расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.

Они приняли присягу на верность правящей партии, пообещав защищать «абсолютный авторитет» партии и Кима, а также заверив, что «наши ракеты будут лететь только в направлении, указанном» им.

Запуск ракеты, способной достичь материковой части США, побудил Соединенные Штаты призвать Президента Совета Безопасности ООН сделать заявление, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности за ракетные испытания, запрещенные резолюциями Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что КНДР отрицает поставку оружия российским оккупантам.