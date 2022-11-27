Децифит электроэнергии в энергосети Украины составляет 20%, но ее потребление растет из-за похолодания

По состоянию на 11:00 воскресенья, 27 ноября, производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления в Украине, постепенно растущего из-за похолодания.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

По информации компании, из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

«В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%. Обращаем внимание, что Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что сегодня каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, экономно используя электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей ракетной атакой.