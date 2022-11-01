Оккупанты полностью разрушили мост на трассе между Херсоном и Николаевом – сейчас там обустраивают временные объезды

На трассе международного значения М-14 между Херсоном и Николаевом завершаются работы по обустройству объезда рядом с полностью разрушенного оккупантами моста.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Остатки моста демонтируют, а рядом с ним обустраивают два временных объезда. В дальнейшем будут проводиться работы по восстановлению моста.

Для выполнения работ задействовано 25 специалистов и 14 единиц техники. Специалисты уже обустроили один объезд, работы по обустройству второго планируют закончить через две недели.