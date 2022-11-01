ВСУ при освобождении Змеиного поставили гаубицы Caesar на баржи, чтобы добивать до позиций россиян

Вооруженные силы Украины обстреливали российских оккупантов на острове Змеиный, используя французские самоходные гаубицы Caesar, поставив их на баржи, поскольку не хватало дальности стрельбы.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Лига.net.

Журналисты отмечают, что Силы обороны Украины в НАТО называют "армией МакГайвера", с отсылкой к телесериалу, в котором герой изобретательный и импровизирует со всем, что попадается под руку.

По данным издания, для обстрела российских позиций на Змеином бойцы ВСУ поставили САУ Caesar с дальностью стрельбы около 40 км на баржи и приблизили их на 10 км, чтобы поразить остров, находившийся в 50 км от украинских позиций. Журналисты пишут, что это удивило французов.

Напомним, в ночь на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "как жест доброй воли". 7 июля ВСУ установили флаг Украины на освобожденном от россиян острове.