В ряде городов Китая продолжаются антиковидные протесты

Массовые акции протеста проходят в ряде китайских городов. Они вызваны жесткими антиковидными ограничениями, которые в некоторых городах длятся с августа, и пожаром в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Об этом сообщает Reuters

Все это время жителям некоторых районов практически запрещено выходить из квартир. 24 декабря в жилом доме в Урумчи произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек. Жители здания находились на карантине. В социальных сетях распространилась информация, что именно из-за ограничений жертвы не могли выбраться из дома. Власти это отрицают.

В Шанхае протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги. На акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Люди выкрикивали лозунги «Си Цзиньпин, уходи!» и «Коммунистическая партия, уходи», передает Би-Би-Си. Многие демонстранты держали в руках белые листы бумаги, которые символизируют неповиновение китайской цензуре. Полиция применила газовые баллончики для разгона толпы.

Власти Китая устанавливают жесткие ограничения на населенные пункты, где происходят вспышки коронавируса. Считается, что это оказывает негативное влияние на состояние китайской экономики. Однако на недавнем съезде Компартии Китая политика «нулевой терпимости» была названа успешной. Согласно официальной китайской статистике, в стране от коронавируса за все время пандемии умерли чуть больше пяти тысяч человек.