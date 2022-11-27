В Украину приехал американский астронавт Скотт Келли

В воскресенье, 27 ноября, американский астронавт Скотт Келли приехал в Украину.

О приезде астронавта сообщила координатор United24 Ярослава Гресь.

Он посетил детей в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» и далее планирует посетить Бучу и Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия вторжения РФ в Украину.

Ранее Келли стал рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе и амбасадором платформы UNITED24 в сфере медпомощи. Его первым проектом стал сбор на авто скорой помощи класса С.