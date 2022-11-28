Снигиревский район остается сильно заминирован, из-за чего агрономы вряд-ли смогут начать посевную весной 2023 года, - Кухта

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, что в освобождённом районе Николаевской области по прежнему остается много взрывоопасных предметов.

Этим он поделился в интервью «НІС-ТВ».

По словам Кухты, оккупанты продолжают обстреливать город, в разных населенных пунктах громады находится большое количество взрывоопасных предметов.

– Я не могу сказать сколько их, но их (взрывоопасных предметов, - ПН) очень много. Информация на вторник (15 ноября, - ПН) было найдено 344 взрывоопасных предмета сотрудниками ГСЧС, они обследовали где-то 21-22 гектара. Это подъезд к городу Снегиревка вместе с инфраструктурными объектами, которые нам непосредственно нужно для того, чтобы вернуть жизнь в Снегиревку, наладить работу коммунальных заведений, администрации.

- Я не уверен, что весной мы сможем зайти и аграрии смогут работать на своих землях, - подчеркнул Иван Кухта.

Напомним, как ранее Кухта рассказал про актуальную ситуацию в освобожденной Снигиревке на Николаевщине.