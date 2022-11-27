Работа украинской энергосистемы стабилизирована, - министр Шмыгаль

К концу недели энергетики стабилизировали работу энергосистемы, однако остается дефицит мощности на уровне 20%.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей», – написал Шмигаль.

Министр напомнил, что ЕБРР и Нидерланды выделяют «Укрэнерго» 372 миллиона евро для оперативного ремонта повреждений от атак россии. Кроме того, Норвегия выделяет «Нафтогаз Украины» 200 миллионов евро для закупки газа. Еще 300 млн евро на эти цели выделяет ЕБРР, а Кабмин передал Нафтогазу 12,7 миллиарда гривен на дополнительные закупки газа в наши хранилища.

Шмигаль отметил, что из 4 тысячи «Пунктов Несокрушимости» часть уже работает в полной мере, а остальные разворачивают работу.

Глава правительства также подытожил международную финансовую помощь Украине за неделю. В частности, на счета поступило 2,5 миллиарда евро от Евросоюза, а Канада выпустила облигации на 500 миллионов долларов, средства от размещения которых передадут Украине.

Европарламент проголосовал за выделение Украине 18 миллиардов евро пособия в 2023 году, а США объявили о выделении 4,5 миллиарда долларов для финансирования бюджета. Еще 200 миллионов евро помощи выделяют Нидерланды и 100 миллионов евро – Франция.

Напомним, как Германия инициировала встречу глав МИД G7 для поддержки энергосистемы Украины - министры юстиции стран G7 впервые в истории соберутся на встречу, чтобы обсудить военные преступления россии в Украине