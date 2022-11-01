За восемь месяцев оккупации Снигиревки, армия рф разрушила почти все административные здания и сильно повредила жилой сектор

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал про масштабы разрушений жилого сектора и административных зданий в районе, который 8 месяцев был под оккупацией армии рф.

Об этом Кухта рассказал в эфире «НІС-ТВ».

В Снигиревской ОТГ есть микрорайоны, где очень пострадали жилые здания и частный сектор. В одном из микрорайонов в многоэтажных зданиях остались неразорвавшиеся снаряды российских оккупантов - сотрудники ГСЧС разминируют их.

- Многоэтажки некоторые уничтожены совсем, у некоторых нет окон, разбита крыша. В микрорайоне Соцгородок так же. Очень много частного сектора получило повреждение. Те села, которые были на линии столкновения, также пострадали, - сказал он.

По словам Кухты, очень много административных зданий разрушено, также частично разрушены школы. На данный момент, специалисты рассматривает характер каждого разрушения.

- Самая главная задача сейчас - это помочь людям, чтобы они защитили свои дома: крыши и окна от дождей. Параллельно работаем и по нашим коммунальным предприятиям.

Кухта добавил, что в Снигиревском районе за 8 месяцев российской оккупации накопилось много разрушений, которые можно будет ликвидировать при содействии международных организаций, Николаевской областной администрации и помощи Офиса Президента.

- Разница в том, что в Николаеве «сегодня» произошли разрушения, и вы уже имели возможность восстанавливать и работать в этой локации на следующий или в тот же день. А у нас разрушения за 8 месяцев. Поэтому у нас нет возможности все локализировать и помочь хотя бы покрыть крышу и так далее.

Напомним, как ранее Кухта рассказал про актуальную ситуацию в освобожденной Снигиревке на Николаевщине