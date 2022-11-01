Дефицит мощности составляет 27%: По всей Украине сегодня ввели аварийные отключения света

По состоянию на 10:00 28 ноября из-за стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Поэтому по всей Украине вводятся аварийные отключения.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%.

«После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей. Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях», - говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напоминают, что общий дефицит в энергосистеме – следствие уже 7 волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно.

Напомним, 27 ноября дефицит электроэнергии в энергосети Украины составил 20%, но ее потребление растет из-за похолодания.