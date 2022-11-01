«Ситуация критическая»: В Николаевской области без электропитания с полуночи оказались около 150 тысяч абонентов

В понедельник, 28 ноября, АО «Николаевоблэнерго» с полуночи начали отключать потребителей по графику стабилизационных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Николаевоблэнерго».

«Ситуация критическая, поэтому требует оперативных действий и одновременного отключения большого количества людей. Поэтому на 10 часов утра обесточены, кроме 10 групп графика стабилизационных отключений, и дополнительные населенные пункты – всего почти 600. Общее количество абонентов, временно оказавшихся без электропитания, составляет около 150 тысяч», - говорится в сообщении.

Также население просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии и способствует успешному восстановлению энергосистемы Украины.