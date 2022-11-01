СБУ задержала предателя, который «сдавал» врагу разведданные о ПВО через российских «журналистов»

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Одессе еще одного вражеского агента. Он собирал информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в южном регионе и Киеве.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram.

В первую очередь, мужчина пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

Полученные сведения передавал через «связные». Им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлевского информагентства «Бел.ru», которое находится в Белгородской области россии.

Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал.

Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам. Мужчина был задержан на попытке передачи информации рф.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.

«Предложение» о сотрудничестве с оккупантами он получил из-за запрещенных соцсетей, где неоднократно высказывался в поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой.

Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии россии.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как ранее СБУ задержала вражеских агентов, наводивших российские ракеты на школы в Славянске.