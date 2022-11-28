На границе с Молдовой из-за отсутствия света не работают пункты пропуска

В связи с атакой росии на энергосистему Украины пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает Newsmaker.

Приостановлена работа пунктов пропуска: Вулканешты – Виноградовка, Мирное – Табаки и Басарабка – Серпневе, Чадыр-Лунга – Новые Траяны, Окница – Сокиряны и Сейц – Лесное.

Работа пунктов пропуска приостановлена из-за отсутствия электроэнергии на украинской стороне и технических сбоев в базе данных таможенного органа Украины.

Напомним, как посла россии в Молдове вызвали в МИД страны после отключения электроэнергии из-за ракетных ударов по Украине.