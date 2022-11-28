В Николаевской области изменили время комендантского часа

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о изменении времени комендантского часа на территории области: он будет с 00:00 до 05:00.

Об этом Ким сказал в своем видеообращении.

-Мы будем менять комендантский час везде, кроме деоккупированных территорий. Он будет с 00:00 до 05:00. Чтобы бизнес начинал работать больше, - сказал он.

Кроме того, на территории региона будут сняты все ограничения по продаже алкогольных напитков, кроме случаев его продажи военнослужащим и сотрудникам украинских спецслужб.

Также, в Николаеве разблокируют Соборную площадь, она снова будет доступна для граждан.