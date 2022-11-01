Нацбанк показал памятную медаль в честь Мариуполя

В Национальном банке Украины показали, как выглядит новая памятная монета. Ее посвятили героям, защитникам и жителям Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мариуполь – это урок стойкости, несгибаемости и героизма. Прежде всего этот урок нам дали защитники Азовстали. Мы чтим каждого из них, поклоняемся каждому, помним каждого, кто до сих пор находится в плену, кто вернулся из города Марии и в дальнейшем стремится защищать свои принципы и свою страну. Безусловно, это одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в новейшей истории», — рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Дизайн для монеты был создан киевской художницей Марина Куц. По ее замыслу, реверс медали содержит образ преданного Украине воина, вокруг которого — стилизованные обломки, оружие, перекрестие прицела.

На аверсе медали изображен фасад драмтеатра под прицелом и стилизованные конструкции завода Азовсталь, на который летят вражеские бомбы.

Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж составил 100 тысяч штук (в том числе до 50 тысяч штук в 2022 году).

Напомним, Нацбанк представил памятную медаль «Херсон – город героев».