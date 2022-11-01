«Своих не бросаем, а возвращаем! Верные всегда!»: Николаевские морпехи показали кадры встреч освобожденных из плена побратимов

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показала видеокадры встречи своих побратимов после освобождения из российского плена.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

«Друзья, прошедшая неделя для нашей семьи морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского оказалась действительно праздничной. Украина вернула из российского плена еще 13 николаевских морских пехотинцев, защищавших Мариуполь от террористов-захватчиков.

Мы выбрали трогательные кадры встречи наших побратимов на родной земле свободной Украины и хотим поделиться этой радостью с вами.

Своих не бросаем, а возвращаем! Верны всегда!» – прокомментировали в 36-й ОБрМП.