В Николаеве «МрійДій» приглашает на курс «Оказание медицинской помощи пострадавшим»

В Николаеве ОО «МрійДій» при финансировании чешской общественной организации «Человек в беде» запускает курс «Оказание медицинской помощи пострадавшим».

Об этом сообщили в «МрійДій».

Уже более 9 месяцев оккупанты обстреливают Украину, в результате чего тысячи мирных украинцев погибли или получили ранения. В 90% случаев жизнь человека зависит от оказания помощи до приезда скорой. Каждому украинцу, особенно в условиях войны, важно иметь базовые умения по оказанию медицинской помощи себе или людям, оказавшимся в беде. Программа курса составлена в соответствии с потребностями людей в зоне боевых действий.

Участники курса научатся:

- оказывать домедицинскую помощь пострадавшим в зоне боевых действий; - останавливать кровотечения; - очищать проходимость дыхательных путей; - делать сердечно-легочную реанимацию; - помогать человеку при ожогах; - эвакуировать пострадавших.

Продолжительность курса – 2 часа.

Место и время проведения сообщат после регистрации. Регистрируйтесь на курс по ссылке – https://cutt.ly/LMnj9Ys.