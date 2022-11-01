В Николаеве «МрійДій» приглашает на курс «Оказание медицинской помощи пострадавшим»

В Николаеве ОО «МрійДій» при финансировании чешской общественной организации «Человек в беде» запускает курс «Оказание медицинской помощи пострадавшим».
Об этом сообщили в «МрійДій».
Уже более 9 месяцев оккупанты обстреливают Украину, в результате чего тысячи мирных украинцев погибли или получили ранения. В 90% случаев жизнь человека зависит от оказания помощи до приезда скорой. Каждому украинцу, особенно в условиях войны, важно иметь базовые умения по оказанию медицинской помощи себе или людям, оказавшимся в беде. Программа курса составлена в соответствии с потребностями людей в зоне боевых действий.
Участники курса научатся:
- оказывать домедицинскую помощь пострадавшим в зоне боевых действий;
- останавливать кровотечения;
- очищать проходимость дыхательных путей;
- делать сердечно-легочную реанимацию;
- помогать человеку при ожогах;
- эвакуировать пострадавших.
Продолжительность курса – 2 часа.
Место и время проведения сообщат после регистрации. Регистрируйтесь на курс по ссылке – https://cutt.ly/LMnj9Ys.