Украина протестировала импорт электроэнергии из Румынии

В воскресенье, 27 ноября, гострейдер «Энергетическая компания Украины» осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает «Укринформ».



«Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», - сообщили в ЭКУ .

Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявил, что работа украинской энергосистемы стабилизирована.