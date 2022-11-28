В Николаеве изменили график раздачи воды из троллейбуса и трамвая – также добавили новые локации

В Николаеве с 30 ноября меняется график раздачи очищенной воды от КП «Николаевэлектротранс». Добавили новые локации и изменили время прибытия трамвая и троллейбуса.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
Троллейбус с очищенной водой будет осуществлять раздачу на локациях:
• улица Куротная, 9/конечная остановка троллейбуса №2 – с 8:00;
• проспект Центральный/Шоссейная – с 10:00;
• проспект Мира/остановка Строителей в сторону площади Победы – с 13:00 (кроме вторника);
• Херсонское шоссе, остановка 2-я Ингульская – с 15:00.
Трамвай с очищенной водой будет ежедневно работать по адресам:
• улица Декабристов/Потемкинская – с 7:00;
• улица Чкалова/6-я Слободская – с 9:00;
• парк Народный Сад, улица Потемкинская/1-я Военная – с 12:00;
• конечная трамвайная остановка "Промзона" – с 15:20.
Троллейбусы и трамваи будут работать по указанным адресам до полной раздачи воды. При этом николаевцев призывают ответственно использовать полученную воду, ведь сегодня вся страна работает в режиме ограниченных ресурсов.