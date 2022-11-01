В комиксах DC появится первый украинский супергерой

В комиксах о «Штормовом дозоре» (Stormwatch) от DC появится первый украинский супергерой – Павел «Ядро» Ступка.

Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на профильный журнал Bleeding Cool, который опубликовал одну из страниц нового выпуска.

В продажу комикс с обновленной командой «Штормового дозора» выйдет 29 ноября. Новый герой характеризован как живой летающий ядерный генератор. Павел Ступка будет выглядеть в комиксе как 16-летний парень, хотя по легенде ему 52 года.

Новый комикс посвящен 30-летию американского издательства Image Comics, где печатались комиксы DC о команде Stormwatch. Первую серию комиксов о команде супергероев «Штормовой дозор», подчиняющуюся специальному подразделению ООН, выпустили в 1993 году. Впоследствии права на серию перешли к DC Comics.