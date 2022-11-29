Полиция шести стран ликвидировала наркокартель, контролировавший треть поставок кокаина в Европу

Правоохранители Испании, Франции, Бельгии, Нидерландов, США и Объединенных Арабских Эмиратов при поддержке Европола провели операцию по ликвидации наркокартеля, контролировавшего около одной трети рынка кокаина в Европе.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на ABC news.

Операция называлась «Свет пустыни». Последняя серия рейдов по Европе и Эмиратам состоялась с 8 по 19 ноября. В результате этих мер арестовали 49 подозреваемых. В ходе расследования правоохранители изъяли 33 тонны наркотиков.

"Масштабы импорта кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными", - заявили в Европоле и добавили, что злоумышленники использовали зашифрованную связь для организации поставок.

Власти Нидерландов заявили, что один из подозреваемых, арестованных в Дубае, якобы импортировал в их страну тысячи килограммов кокаина в 2020 и 2021 годах. Этот человек имеет нидерландское и марокканское гражданство. Его также подозревают в отмывании больших сумм денег и незаконном хранении огнестрельного оружия.