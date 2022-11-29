ВОЗ переименовала обезьянью оспу, в старом названии усмотрели расизм

Всемирная организация здравоохранения переименовала обезьянью оспу. Теперь она будет называться mpox, что является сокращением от английского названия этой болезни monkey pox.

Об этом сообщает Лига.net.

В течение года оба названия будут использоваться параллельно, прежде чем "обезьяна оспа" выйдет из употребления полностью. Отказ от традиционного названия объясняется тем, что его иногда использовали в расистском и стигматизированном контексте.

Напомним, первый случай обезьяньей оспы в Украине был зарегистрирован 15 сентября. К основным симптомам обезьяньей оспы относятся: лихорадка, головная боль, боли в мышцах, спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.