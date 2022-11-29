В ГСЧС напомнили украинцам о правилах безопасного печного отопления

В ГСЧС напомнили правила безопасности украинцам, пользующимся в своих домах печами.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Есть несколько моментов, на которые важно обратить внимание. На стенах печи и дымохода не должно быть трещин. Сквозные трещины опасны тем, что из-за них угарный газ попадает в помещение.

Печь не должна перегреваться. Кроме возможного возгорания предметов рядом с печью из-за перегрева появляются трещины. Все дымовые трубы и стены на чердаке, через который проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены.

Также спасатели напомнили, что за сутки в Украине в жилом секторе произошло 95 пожаров из-за несоблюдения правил безопасности.

В Министерстве здравоохранения предупредили, что если вы почувствовали симптомы отравления угарным газом (головная боль, тошнота, головокружение), то следует выйти на свежий воздух или открыть окна. Также следует при необходимости вызвать медиков. В Минздраве пояснили, что не следует использовать газовую плиту для отопления кухни. При этом нужно регулярно проверять исправность дымоходов и всегда открывать заслонку в печи.