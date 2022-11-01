Водоканал призвал николаевцев сделать запасы воды на случай новых российских ударов

Николаевцев просят сделать запас воды для бытовых нужд.

Об этом пишет "Николаевводоканал".

"Представители власти и наши защитники ежедневно предупреждают, что по всей территории Украины сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры. Все производственные подразделения нашего предприятия работают только с помощью электроснабжения. Так что нет света – нет и воды! Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать запас воды. Ситуация в системе электроснабжения очень сложна, и нам нужно быть готовыми к любому сценарию”, - говорится в сообщении.