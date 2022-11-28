В Николаеве минимально возобновят работу электротранспорта – он будет ходить преимущественно в час пик

В Николаеве завтра, 29 ноября, планируют возобновить движение троллейбусов и трамваев.

Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".

“Учитывая сложную ситуацию в энергетической сфере, выпуск электротранспорта будет минимальным для того, чтобы в большинстве своем обеспечить перевозку пассажиров во время рабочей перевозки. В случае объявления воздушной тревоги весь подвижной состав будет возвращаться в парк. Учитывайте это при пользовании электротранспортом”, - говорится в сообщении.

Напомним, что движение электротранспорта было приостановлено на прошлой неделе после российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы временно не выпускали на маршруты.