В центре Николаева убрали мемориальную доску Пушкину

В Николаеве на улице Соборной убрали мемориальную доску российскому поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил глава управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров.

“Говорят, что когда-то в Николаеве на этом месте останавливался поэт А.С.П. Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он поехал дальше (и дальше, и дальше) от нашего города – это проверенный факт”, - написал Любаров в Facebook.