В «Укроборонпроме» презентовали «карандаш» для разминирования

Специалисты одного из предприятий «Укроборонпрома» создали опытный образец изделия для прожига металла (ВПМ) SF-1, внешне похожего на карандаш.

Об этом сообщает пресс-служба государственного оборонного концерна.

Отмечается, что благодаря экзотермической порошковой смеси SF-1 эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий.

«Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей. Важно, что устройство безопасно в использовании», – рассказали в «Укроборонпроме».

В ГК добавили, что предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории нашего государства.

Также у предприятия «Укроборонпрома» есть собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр аккредитован в ООН как поставщик услуг по противоминной деятельности и является партнером UNMAS, соответствующей службы Организации Объединенных Наций.