В ноябре аварийные бригады прочищали канализационные сети Николаева 500 раз

В ноябре аварийные бригады ГКП «Николаевводоканал» прочищали канализационную сеть города Николаева 500 раз.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Горожане не прислушиваются к нашим советам и выбрасывают в канализацию все подряд. Средства личной гигиены, губки для мытья посуды, остатки пищи, чулки. К счастью, николаевцы не так изобретательны, как жители Хмельницка. На днях наши коллеги из ГКП «Хмельницкводоканал» из сети этого города вытащили оцинкованное десятилитровое ведро! Весь этот хлам может остановить работу насосов на канализационных станциях, а дополнительный ущерб нашему предприятию совсем не нужен», - рассказали на ГКП «Николаевводоканал».

На предприятии в очередной раз призывали горожан использовать канализацию не как мусорник, а по назначению - для биологических отходов и туалетной бумаги.