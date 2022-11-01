В Украине достаточно энергоресурсов, чтобы пережить зиму, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасах Украины достаточно энергетических ресурсов, чтобы пережить грядущую зиму

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- В зиму мы входим с 14 миллиардами кубических метров газа в наших хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах. Этого ресурса хватит для того, чтобы пройти зиму стабильно,- заявил Шмыгаль.

При этом, министр подчеркнул, что это касается не только газа и угля, но и топлива. Украина ежемесячно импортирует около 700 тысяч тонн топлива, что позволяет обеспечить потребности потребителей.

- В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления, - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине растет дефицит мощности в энергосистеме.