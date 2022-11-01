С 1 декабря стартует оформление документов участников боевых действий

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с 1 декабря начнется процесс оформления подтверждающих статус УБД во время полномасштабной агрессии россии. Этот процесс будет контролироваться, чтобы не допустить появления «фейковых ветеранов».

Об этом министр сообщил в своем Facebook.

Для этого будет создано 18 комиссий. Они начнут работать ориентировочно с 1 декабря, после чего стартует работа с документами. Получить статус УБД можно тремя способами:

- обратившись к командиру части, централизованно подающему документы на подчиненных военнослужащих;

- военнослужащий может обратиться лично, самостоятельно собрать документы и передать их в комиссию;

- лицо, уволенное с военной службы, может обратиться через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Резников подчеркнул, что за девять месяцев активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч участников боевых действий, потому обработка такого массива документов потребует определенного времени, к чему Резников призвал относиться с пониманием и не исключает, что «сначала могут быть какие-то нюансы».

«Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически «обороняли котлы» в глубоком тылу. Это прежде всего вопрос уважения к настоящим героям, защищающим Украину, рискуя жизнью», – заявил Резников.

«Все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют», – добавил он.

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали, какая военная помощь необходима Украине.