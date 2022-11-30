АТ «Миколаївгаз» в умовах бойових дій виконав проєкт редизайну

АТ «Миколаївгаз» продовжує забезпечувати клієнтів послугою розподілу газу. Підприємство працює під брендом Регіональної газової компанії - головною метою РГК є працювати над розвитком та безпекою газорозподільної системи. Фахівці компанії систематично працюють над розробкою проєктів з оптимізації газової інфраструктури регіону, що є особливо важливим під час бойових дій. Попри всі складнощі вдалось реалізувати важливий для громади проєкт.

В рамках підготовки до опалювального сезону виконано редизайн в селищі Баловне - заміна трьох ШГРП та секціонування населеного пункту. Населений пунк розділено на секції – виконано монтаж кранів для можливості перекривати газопостачання у місцях, ймовірних пошкоджень. Такі роботи дадуть можливість не припиняти послугу всім споживачам і оперативніше виконувати ремонт, що особливо актуально в холодну пору року.

В рамках редизайну в с.Улянівка було демонтовано застарілий ГРП, який встановлено ще 90-х роках, та встановлено сучасний ШГРП та кільцювання газопроводу. В рамках реалізації було виведено з експлуатації два газорегулюючих пункти, що дозволить скоротити виробничо – технічні витрати газу, зменшити витрати на обслуговування обладнання. Проєкт було реалізовано влітку, тобто до початку опалювального сезону, щоб клієнти компанії не відчули незручностей пов’язаних з припиненням надання послуг. Активні бойові дії та постійні обстріли громади також вимагали убезпечити мережі критичної інфраструктури. Завдяки ретельній підготовці та високому професіоналізму все вдалось виконати швидко та якісно.

«Зараз критично важливо провести опалювальний сезон, забезпечити людей можливістю обігріти свої домівки, приготувати їжу. Дякуючи рішучості та наполегливості наших фахівців проєкт був успішно реалізований попри бойові дії в області. Замінені шафові газорегулюючі пункти, виготовлені на українському заводі RGCProduction. Вони укомплектовані деталями європейського виробництва, які є еталоном якості в газовій галузі. Зокрема, це італійські регулятори PietroFiorentini, які вже довели свою надійність в зоні бойових дій. Ми впевнені, що ретельна підготовка дасть позитивний результат у старті та протягом всього опалювального сезону і наші клієнти будуть з теплом» - відзначив головний інженер АТ «Миколаївгаз» Віктор Коваленко.

Компанія РГК обрала європейський курс розвитку і завдяки розробленим логістичним маршрутам та власному виробництву оперативно реагує на виклики, які принесло в наше життя російське вторгнення. Зараз фахівці компанії працюють на деокупованих територіях та проводять огляди районів лінії фронту та розробляють плани відновлення мереж та обладнання.

Всі роботи виконані за рахунок тарифу на розподіл газу і ми дякуємо споживачам, які підтримують роботу компанії своєчасно сплачуючи рахунки.