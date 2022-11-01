В Чехии предлагают отключить принадлежащие рф здания от тепла и электричества

Чешский проект «Подарок для Путина» (Dárek pro Putina), занимающийся сбором денег на покупку оружия для Украины, запустил онлайн-петицию с призывом отключить посольство и все остальные принадлежащие России здания на территории Праги от электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Об этом пишет vinegret.cz.

Петиция доступна по этой ссылке и адресована чешским энергетическим компаниям.

«Давайте дадим российскому посольству в Праге попробовать их супчик. Мы запустили петицию и хотим, чтобы поставщики энергии и воды отключили все принадлежащие российской федерации здания в Праге. Пусть они замерзают во тьме, как люди в Киеве. Спасибо за подпись и репост», - обратились авторы инициативы ко всем неравнодушным интернет-пользователям.

Как известно, российская армия уже несколько недель наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за разрушенных ТЭЦ и котельной во многих городах электричества и тепла нет либо совсем, либо они подаются с перебоями.

«Вот уже несколько недель украинские города и поселки подвергаются беспрецедентным ракетным обстрелам со стороны россии. Целями являются, в основном, электростанции, теплоцентрали и водопроводные станции. Эта новая фаза войны оказывает катастрофическое и ежедневное влияние на жизнь мирного населения. Без электричества и воды остаются не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы. Россия явно решила сломать Украину тьмой и морозом. С точки зрения высшего морального принципа мы призываем государственных и частных поставщиков энергии дать российским дипломатам в Праге попробовать их собственные лекарства. Требуем отключения всех зданий в собственности России от газа, воды и электричества», - говорится в тексте петиции.

Отметим, что проект «Подарок для Путина» стартовал как интернет-магазин, позволяющий всем желающим положить в корзину и оплатить картой необычные товары: патроны, артиллерийские снаряды, автоматы, приборы ночного видения, минометы, бронежилеты, ракеты и даже тяжелую технику. Собранные деньги идут на счет украинского посольства в Праге, которое на основании актуальных нужд ВСУ закупает у Чехии нужное оружие или другие военные материалы.

Впоследствии авторы добавили в ассортимент разный мерч и начали проводить сбор средств под конкретные цели. Так, всего за 4 недели им удалось собрать 33 млн крон на покупку для ВСУ чешского танка «Томаш».