Хорватия приняла первый в истории бюджет в евро

Собор (парламент) Хорватии во вторник утвердил первый в истории бюджет в евро на фоне присоединения страны к еврозоне с 2023 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters .

За бюджет проголосовали 77 хорватских депутатов, а 50 – высказались против. Оппозиционные депутаты предложили 430 поправок в бюджет, но правительство приняло только 10.

«Это первый бюджет Хорватии, деноминированный в евро. Введение евро укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних шоков и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата», – прокомментировал министр финансов Хорватии Марко Приморац, выступая в парламенте.

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что бюджет направлен на смягчение последствий экономического кризиса, вызванного войной в Украине, поддержание роста и сохранение социальной стабильности.

Бюджет Хорватии на 2023 год предусматривает дефицит 2,3% валового внутреннего продукта на основе прогноза экономического роста в 0,7%. Общий объем доходов бюджета прогнозируется на уровне 24,9 млрд евро, что на 9% больше, чем в 2022 году, расходов – 26,7 млрд евро.

Закон о переходе Хорватии на евро был одобрен парламентом в мае и официально вступил в силу в середине июля. Он будет действовать до 31 декабря 2023, когда в стране завершится период перехода на евро и вывода куны из обращения.

Напомним, в середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны. После этого на июньском саммите "зеленый свет" для введения евро в Хорватии дали лидеры ЕС.

Окончательное решение принял Совет министров экономики и финансов стран ЕС, который 12 июля утвердил решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года. Обменный курс будет составлять один евро до 7,53450 хорватской куны.