Кабмин освободил от НДС и ввозной пошлины Starlink и запчасти для изготовления электрогенераторов

Кабмин освободил от НДС и ввозных пошлин запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink).

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль.

«Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций», – отметил премьер.

Как пояснили в Минэкономики, eряд внес изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлин и НДС.

Так, под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink).

« Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг. Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно уволило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и продукция, производимая на внутреннем рынке, станет примерно на четверть дешевле » , – пояснил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

Ранее правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС – речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и т.д.