Благодаря тесту ДНК, американка, которую похитила няня, через 51 год воссоединилась с семьей

В США 53-летняя Мелисса Гайсмит воссоединилась со своей давно утраченной семьей благодаря тесту ДНК.

Об этом сообщает BBC.

Так, в 1971 году Гайсмит была похищена няней из ее дома в Форт-Ворте в возрасте всего 22 месяцев. Годы поисков семьи ничего не дали, пока образцы ДНК, присланные на сайт о предках, не выявили соответствия.

Мама Мелиссы – Альта Апатенко – в августе 1971 наняла няню по объявлению в местной газете. Няня пообещала ухаживать за малышами дома. Однако со временем она исчезла с ребенком, и тогда начались десятилетия поисков со стороны семьи Гайсмит, полиции и федеральных органов власти. В сентябре 2022 года семья узнала о том, что Мелиссу заметили в Южной Каролине.

Сама же Гайсмит, носившая имя Мелани Волден, не знала, что ее кто-то ищет. И сначала даже считала мошенничеством попытки семьи связаться через Facebook.

Однако 6 ноября тест ДНК на вебсайте 23AndMe связал детей Гайсмит с семьей с помощью генеалога-любителя, который помог им понять результаты. А уже 26 ноября состоялась встреча Мелиссы с родителями.

Семья сообщила в Сети, что провела « следующий официальный и законный тест ДНК» и ожидает «официального подтверждения для скептиков в этом мире » .

« Это потрясающе . Но в то же время это самое прекрасное чувство в мире » , – сказала Гайсмит журналистам.

Ее же биологическая мама рассказала, что « просто не могла поверить » , что семья воссоединилась после стольких лет.

« Я думала, что больше никогда ее не увижу » , – сказала Апатенко.

Что касается похитительницы Мелиссы, то информации о ней пока нет. Сама же Гайсмит говорит, что женщина, воспитавшая ее, призналась, что знала о том, что Мелисса была похищенным ребенком.

Хотя срок давности по делу о похищении давно истек, полицейское управление Форт-Верта заявило, что продолжит расследование исчезновения, чтобы выяснить, что произошло.

Воссоединенная семья сейчас наверстывает утраченное время и знакомится. Так, сестры Гайсмит рассказали, что она планирует повторить свадьбу со своим нынешним мужем, чтобы ее биологический отец мог провести ее к алтарю.