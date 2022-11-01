С марта украинским беженцам в Польше придется платить за проживание в коллективных учреждениях

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для украинских беженцев меняются условия приема в его стране. Так, с марта 2023 года их проживание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

Об этом сообщает «Польское радио».

Таким образом польские власти хотят уменьшить налоговую нагрузку на граждан своей страны в связи с большим потоком беженцев из Украины.

Оплату введут для тех украинских беженцев, которые находятся в коллективных учреждениях размещения более 120 дней. Так, нашим землякам нужно будет покрывать сначала 50% стоимости проживания, а через несколько месяцев - 75%. Но это не будет касаться людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и многодетных.

«Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным. Поэтому мы готовимся к такой волне беженцев и хотим, чтобы система была соответственно приготовлена, чтобы польские налогоплательщики меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев», - заявил Моравецкий.

По данным Пограничной службы Польши, с начала российской агрессии из Украины въехали почти 8 миллионов человек, выехали – 6 миллионов 200 тысяч.

Напомним, в Польше тысячи украинцев потеряли право на помощь - они нарушили правила программ поддержки.