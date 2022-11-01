В Херсонской области продолжаются работы по расчистке и ремонту дорог на освобожденных территориях

На Херсонщине ежедневно выполняются работы по расчистке и ремонту дорог на освобожденных от оккупанта территориях.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

В частности, в последние дни расчистили следующие дороги местного значения:

- О220402 Большая Александровка – Борозенское – Милово; - О220401 Большая Александровка - Новая Каменка - /Т-04-03/; - О220601 Малая Шестерня – Высокополье; - О220606 /О220610/ - граница Днепропетровской области.

Также ремонтные бригады обследуют все разрушенные мосты, где есть возможность, начинают восстановление. В настоящее время продолжаются работы на мосту О220608 Заречное-Архангельское. Проезд через мост на дороге О220604 Заградовка – Кочубеевка восстановлен.

Кроме того, продолжаются расчистки на дорогах государственного значения, обустраиваются понтонные переправы и временные объезды.

Уже устроены понтонные переправы на автодороге Р-47 Херсон – Новая Каховка – Геническ, 12+727 км (Дарьевка) и временный объезд на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (г. Таганрог) 198 км (Клапая).