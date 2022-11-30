В Николаеве жители многоэтажки остались без отопления из-за того, что кто-то слил воду из сети

В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, что жители многоэтажки по улице Пограничной, 96 в Николаеве остались без отопления из-за того, что кто-то слил воду из системы отопления.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» неоднократно аргументировало, почему нельзя брать воду из системы отопления дома, и какие последствия это может иметь. Сегодня снова имеем пустую систему теплопотребления дома по адресу: ул. Пограничная, 96, как результат – жители многоэтажки без тепла, пока специалисты предприятия не заполнят сеть», – сообщили на предприятии.
Также в Николаевоблтеплоэнерго напомнили, что категорически запрещено вмешиваться в работу внутридомовой системы отопления.
«Вода из теплосети химически очищена, ее нельзя использовать ни для питья, ни для каких-либо бытовых нужд. Есть также другой момент – предприятие несет большие затраты, чтобы заполнить сети водой надлежащего качества, тем самым сохраняя и продлевая срок их использования, особенно в условиях отсутствия централизованного водоснабжения из Днепра. Мы надеемся на ваш сознательный подход в вопросах теплоснабжения», - резюмировали на предприятии.