В Николаеве жители многоэтажки остались без отопления из-за того, что кто-то слил воду из сети

Фото: GoogleMaps В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, что жители многоэтажки по улице Пограничной, 96 в Николаеве остались без отопления из-за того, что кто-то слил воду из системы отопления.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» неоднократно аргументировало, почему нельзя брать воду из системы отопления дома, и какие последствия это может иметь. Сегодня снова имеем пустую систему теплопотребления дома по адресу: ул. Пограничная, 96, как результат – жители многоэтажки без тепла, пока специалисты предприятия не заполнят сеть», – сообщили на предприятии.

Также в Николаевоблтеплоэнерго напомнили, что категорически запрещено вмешиваться в работу внутридомовой системы отопления.