Украинские ученые сообщили, что обнаружили новый ген, отвечающий за расстройства полового развития и бесплодие

Ученые из украинского Института молекулярной биологии и генетики заявили, что обнаружили новый ген, отвечающий за расстройства полового развития и бесплодие.

Об этом сообщается на странице института в Facebook.

Речь идет о гене DCL3 (STARD8). Ученые утверждают, что его нарушения в определенном участке вызывают сбой полового развития и, как следствие, целый ряд осложнений здоровья, в том числе и бесплодие. Этот ген также задействован в сложной системе, приводящей к онкологическим заболеваниям половых органов.

«Ученые нашего института совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней, собственно, поможет разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия», — заявили в институте.

Как отмечается, над исследованием работал коллектив ученых института, в частности Дмитрий Сироха во главе с профессором Людмилой Лившиц, вместе с коллегами из Испании и Швейцарии.

«Эта работа интересна тем, что генетики использовали живые модели, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, наблюдающихся у человека», — говорится в сообщении.

Лабораторным объектом стала мушка-дрозофила, у которой последовательность гена DCL3 (STARD8) очень сходна с соответствующими последовательностями у других живых организмов, в том числе и человека.

Международный научный журнал eLife пишет, что работа украинских ученых будет интересна специалистам по биологии развития, генетике человека и клиническим генетикам.