Украинские ученые сообщили, что обнаружили новый ген, отвечающий за расстройства полового развития и бесплодие

Ученые из украинского Института молекулярной биологии и генетики заявили, что обнаружили новый ген, отвечающий за расстройства полового развития и бесплодие.
Об этом сообщается на странице института в Facebook.
Речь идет о гене DCL3 (STARD8). Ученые утверждают, что его нарушения в определенном участке вызывают сбой полового развития и, как следствие, целый ряд осложнений здоровья, в том числе и бесплодие. Этот ген также задействован в сложной системе, приводящей к онкологическим заболеваниям половых органов.
«Ученые нашего института совершили важное открытие, которое поможет разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств, делать прогнозы для диагностики таких болезней, собственно, поможет разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия», — заявили в институте.
Как отмечается, над исследованием работал коллектив ученых института, в частности Дмитрий Сироха во главе с профессором Людмилой Лившиц, вместе с коллегами из Испании и Швейцарии.
«Эта работа интересна тем, что генетики использовали живые модели, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, наблюдающихся у человека», — говорится в сообщении.
Лабораторным объектом стала мушка-дрозофила, у которой последовательность гена DCL3 (STARD8) очень сходна с соответствующими последовательностями у других живых организмов, в том числе и человека.
Международный научный журнал eLife пишет, что работа украинских ученых будет интересна специалистам по биологии развития, генетике человека и клиническим генетикам.
«Это важное исследование демонстрирует консервативную функцию в соматических клетках человека DCL3(STARD8) и ортолога Cv-c Drosophila в развитии яичка. Доказательства, подтверждающие выводы авторов, убедительны», — подчеркивают в eLife.