Часть абонентов ТЭЦ в Ингульском районе переподключили к сетям «Николаевоблтеплоэнерго»

Начиная с этого отопительного сезона часть объектов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» переподключена к сетям теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, потребителями предприятия стали жители по адресам:

– ул. Херсонское шоссе, дом. 30, 32, 38, 40, 46, 46/1, 48, 50, 92, 94, 96; – ул. Генерала Свиридова, дом. 7, 7/1; – ул. Черновола, дом. 3, 5, 7, 9; – ул. Космонавтов, дом. 67, 69, 71, 73, 73а, 67а (ДОУ №95).

Отмечается, что услуга предоставляется потребителю согласно условиям договора, заключаемого в соответствии с типовыми договорами о предоставлении услуги в соответствии со статьями 13 и 14 Закона Украины № 2189-VIII от 09.11.2017 г. «О жилищно-коммунальных услугах». Типовые договоры утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21.08.2019 г. с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.09.2021 г. № 1022.

«Фактом присоединения потребителя к условиям индивидуального договора (акцептование договора) является совершение потребителем любых действий, свидетельствующих о его желании заключить договор, в частности, предоставление исполнителю подписанного заявления-присоединения, уплата счета за предоставленные услуги, факт получения услуги. Типовые договоры размещены на официальном сайте ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Совладельцы вышеперечисленных домов присоединились к индивидуальным договорам о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии, являющихся публичными договорами присоединения», - говорится в сообщении.

Получить информацию о состоянии лицевых счетов можно из следующих источников:

1. Счета – сообщения МИРЦ, поступающие абонентам предприятия каждый месяц – после 10-го числа месяца, следующего за расчетным;

2. С официального веб-сайта ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» www.nikoblteplo.com.ua в разделе «Личный кабинет», где у каждого абонента есть возможность зарегистрироваться и отслеживать начисления и оплаты по своему лицевому счету каждый месяц - после 10-го числа

3. Справочно-информационная служба. В пределах рабочего времени предприятия абоненты могут обратиться по телефонам: 46-51-30, 46-37-25, 0957617399 или на вайбер 0957617399 и электронную почту abonviddil.mk.okp@gmail.com

Для получения информации обращайтесь: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00.

Для оплаты услуг по снабжению тепловой энергией открыты специальные расчетные счета по видам потребителей соответственно:

– для группы потребителей «население» на индивидуальных договорах

UA69 3071 2300 0002 6000 0207 87452

- для юридических лиц (ФЛП, граждан – владельцев нежилых помещений)

RU09 3071 2300 0002 6001 0307 87452

-для бюджетных учреждений, ОСМД, ведомственного жилья

UA67 3071 2300 0002 6009 0107 87452

Оплатить полученные услуги можно в отделении любого банка в кассе или терминале, а также с помощью онлайн-сервисов (через личные кабинеты, мобильные приложения, платежные системы, такие как Приват 24, Сбер 24/7 и др.).

На предприятии напоминают, что тариф на услугу по поставкам тепловой энергии для населения остается на уровне прошлогоднего, а именно - 1999,08 грн/Гкал (с НДС). При этом плата за абонентское обслуживание будет составлять: