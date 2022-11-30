В «Укрзалізниці» не собираются отменять поезда в случае новых блекаутов

При наступлении новых блекаутов «Укрзалізниця» не будет отменять пассажирские поезда, как и после блекаута 23 ноября.

Об этом рассказал председатель правления компании Александр Камышин в комментарии «Интерфакс-Украина».

- Мы не упраздняем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше, - сказал он.

В то же время, Камышин добавил, что задержки поездов являются неизбежным следствием любого блекаута.

- Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать, – подчеркнул глава УЗ.

Напомним, «Укрзалізниця» запустила регулярный поезд из Киева в освобожденный Херсон.