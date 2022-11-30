Дефицит в энергосистеме Украины составляет 27%, но производство электроэнергии постепенно растет

По состоянию на 11:00, 30 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Ко всем операторам системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

«Напомним, что графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. При этом ограничение должно применяться равномерно между потребителями. Перечень облэнерго можно найти по ссылке», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, осложняющихся каждой последующей ракетной атакой.